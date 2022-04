Joaquim Silva (Efapel) vence Clássica de Viana do Castelo

A primeira fase da corrida foi animada por Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) e Nuno Meireles (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho).



O duo isolou-se do pelotão e pedalou ao encontro das classificações secundárias, tendo Bruno Silva ficado com as metas volantes e Nuno Meireles com a geral da montanha.



A parte final da prova, com passagens pela subida de Santa Luzia, por troços de empedrado e outros de terra batida, apelou a novos protagonistas e desses saiu o grupo para discutir a vitória.



Joaquim Silva aproveitou a exigência da subida para Santa Luzia para deixar os adversários em dificuldades e acabaria por isolar-se e por vencer em solitário, ao fim de 3:49.13 horas de corrida.



A correr em casa, César Fonte (Kelly-Simoldes-UDO) foi o segundo classificado, a 14 segundos, e o vencedor da edição transata, o russo Aleksandr Grigorev (Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel), fechou o pódio, a 23 segundos.



O ataque de Joaquim Silva valeu-lhe também a vitória nas classificações do empedrado e da terra batida. O galego Manuel Rodríguez (Supermercados Froiz) foi o melhor sub-23 das equipas de clube. A Efapel conquistou a classificação coletiva.



A Clássica de Viana do Castelo provocou uma alteração na geral da Taça Nacional de Equipas, com a Efapel a destronar a Glassdrive-Q8-Anicolor no topo da geral.



A Efapel soma agora 285 pontos, tendo 'à perna' a Kelly-Simoldes-UDO, com 280, e a Glassdrive-Q8-Anicolor, com 275.