Joel Rocha assume comando do futsal do Sporting de Braga

", disse, citado pelos "arsenalistas".O Sporting de Braga ocupa o nono posto da Liga portuguesa de futsal, a 12 pontos do trio comandante (Fundão, Benfica e Sporting, todos com 21 pontos), ao cabo da oitava jornada.

Na sua carreira, Rocha, 40 anos, conquistou a Taça de Portugal ao serviço do Fundão, assim como dois títulos nacionais e duas Taças de Portugal no principal assento do banco de suplentes do Benfica, aos quais juntou três taças da Liga e duas Supertaças.