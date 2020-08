Joel Rocha renova contrato para treinar futsal do Benfica pela sétima temporada

Joel Rocha chegou ao Benfica há seis épocas, e conquistou dois campeonatos (2014/15 e 2018/19), duas Taças de Portugal (2014/15 e 2016/17), três Taças da Liga (2017/18, 2018/19 e 2019/20), duas Supertaças (2015/16 e 2016/17) e uma Taça de Honra (2014/15).



Na época que antecedeu a vinda para a Luz, tinha vencido ao serviço do AD Fundão a Taça de Portugal, numa final em que bateu o Benfica após prolongamento, em 2013/14.



"É uma satisfação muito grande, à dimensão daquilo que é a nossa instituição. É um orgulho representar o Benfica e uma felicidade poder desempenhar aquilo que é a minha área de intervenção com a minha equipa técnica, para desenvolver e continuar a vencer com esta camisola”, considerou Joel Rocha, citado pelo clube.



A última época do futsal português foi suspensa em março devido à pandemia da covid-19, e, posteriormente, cancelada, sem a atribuição do título nacional.