Jogador da NBA Kevin Porter Jr. detido por alegadas agressões à namorada

Segundo os investigadores, o jovem base, de 23 anos, terá agredido e tentado estrangular a namorada, a também jogadora Kysre Gondrezick, causando uma fratura na vértebra do pescoço e um corte na zona do olho.



Kevin Porter Jr., que negou as acusações, acabou por ser detido em Nova Iorque, com a investigação a relatar que as agressões continuaram até ao momento em que a namorada conseguiu fugir do quarto de hotel onde se encontravam.



Selecionado no 30.º lugar no draft de 2019 pelos Milwaukee Bucks, Porter Jr jogou na NBA pelos Cleveland Cavaliers e Houston Rockets, tendo terminado a última época com médias de 19,2 pontos, 5,3 ressaltos e 5,7 assistências.