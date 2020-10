Jogadora da equipa feminina de basquetebol do CAR Jamor está infetada

O resultado foi conhecido na quinta-feira e colocou em isolamento as restantes 13 companheiras de equipa, a coabitarem na mesma ala do CAR, levando à suspensão imediata dos treinos da formação orientada pela selecionadora Mariyana Kostourkova.



À semelhança de toda a equipa, a atleta infetada, cuja identidade é desconhecida, está assintomática e sob acompanhamento das equipas médicas do CAR Jamor e da FPB, enquanto aguarda o resultado do novo teste efetuado à covid-19.



A equipa feminina de basquetebol do CAR Jamor reúne os principais talentos jovens portugueses, tendo em vista o aperfeiçoamento individual das atletas e a preparação da futura representação do país nas diversas seleções nacionais.



