Jogadores de Taipé dominam Internacionais de badminton das Caldas da Rainha

Na final de singulares masculinos, o indonésio Andi Fadel Muhamad foi uma das exceções, derrotando no jogo decisivo o dinamarquês Karan Rajan Rajarajan, por 21-11 e 21-18.



Na variante de singulares femininos, Wen Chi Hsu, de Taipé, bateu na final Yeung Sum Yee, de Hong Kong, pelos parciais de 21-13 e 21-17.



Em pares masculinos, a final colocou frente a frente quatro atletas da Taipé, com Su Ching Heng/ Ye Hong Wei a superiorizarem-se a Wei Chun Wei e Wu Guan Xun, por 21-13 e 21-14, enquanto na variante feminina Yeung Nga Ti e Yeung Pui Lam, de Hong Kong, bateram as francesas Shanone Bauer e Vimala Heriau, por 21-14 e 21-8.



Na competição de pares mistos, Ye Hong Wei e Lee Chia Hsin, de Taipé, bateram a dupla alemã formada por Jan Colin Volker e Stine Kuespert, por 21-10, 19-21 e 21-9.



A 57.ª edição dos Campeonatos Internacionais de badminton, que decorreu entre quinta-feira e hoje, contou com a presença de vários jogadores portugueses, que não passaram da segunda ronda.