Jogadores portugueses deixam mensagem de apoio às vítimas de Manchester

RTP com Lusa 23 Mai, 2017, 11:10 / atualizado em 23 Mai, 2017, 11:24 | Outras Modalidades

O futebolista português Cristiano Ronaldo escreveu esta terça-feira uma mensagem de apoio aos familiares e vítimas do atentado ocorrido na segunda-feira na cidade inglesa de Manchester, onde o avançado alinhou no Manchester United.



"Muito triste por ouvir as notícias de Manchester. Os meus pensamentos estão com as famílias e os amigos das vítimas. #prayformanchester", escreveu o avançado do Real Madrid, e capitão da seleção portuguesa, nas suas redes sociais.



Ronaldo, de 32 anos, vestiu a camisola dos 'red devils' entre 2003/04, após deixar o Sporting e antes de rumar ao Real Madrid, no início da época 2009/10.



Também Nani reage com tristeza a esta notícia. O futebolista português do Valência passou sete temporadas, entre 2007 e 2015, no Manchester United.



"Amo a cidade de Manchester, onde passei sete anos intensos, emotivos e cheios de alegria. Hoje, é com enorme tristeza que me vejo a escrever este 'post', que nunca pensei vir a escrever. Quero dar o meu apoio e expressar os meus sentimentos a toda população de Manchester", escreveu o internacional português na sua conta oficial no Instagram.



Os ecos de consternação chegam também de outros jogadores como é o caso do futebolista português Filipe Morais, que alinha no Bolton Wanderers.



"Notícias terriveis esta manhã aqui em Manchester. Os meus pensamentos estão especialmente com todos os familiares das vítimas. Muito triste!", escreveu o Filipe Morais, na rede social Twitter.



O clube de Bolton, cidade vizinha de Manchester, subiu esta época ao segundo escalão do futebol inglês.



Filipe Morais, de 32 anos, joga no Reino Unido desde 2003/04, quando assinou pelo Chelsea, tendo alinhado por clubes como os escoceses do St. Johnstone, Hibernian e Inverness, além dos ingleses Millwall, Oldham, Stevenage e Bradford, entre outros.