Jogo de futebol a favor da Liga Contra o Cancro adiado para 25 de setembro

Segundo a Fundação do Futebol da LPFP, organizadora da partida, a alteração "deveu-se a questões relacionadas com o calendário desportivo e respetivas transmissões televisivas".



O evento anual, que vai para a sua segunda edição, surge no âmbito da iniciativa "Joga Pelas Crianças", que tem como objetivo a angariação de fundos para instituições portuguesas, sendo que, nesta ocasião, "o apoio será inteiramente canalizado para a Liga Portuguesa Contra o Cancro".



Hélton, Quim, Ricardo Rocha, Jorge Andrade, Marco Caneira, Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Chainho, Paulo Futre, Silas, Nélson Pereira e Oceano são os ex-jogadores com presença confirmada no jogo particular, que contará também com várias figuras públicas fora do panorama desportivo.



O encontro vai opor a equipa de embaixadores "Joga Pelas Crianças" a uma equipa de embaixadores da Liga, num encontro que terá o apoio organizativo de uma empresa de telecomunicações.