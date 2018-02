Jogos da Juventude de 2022 realizam-se em África

Mário Aleixo - RTP 07 Fev, 2018, 11:41 / atualizado em 07 Fev, 2018, 11:41 | Outras Modalidades

O Senegal é o país melhor posicionado para assumir a organização dos Jogos da Juventude de 2022, depois de o governo do país ter já demonstrado interesse e uma delegação do COI ter examinado e ficado satisfeita com as instalações desportivas e infraestruturas gerais.



Thomas Bach pediu aos membros da assembleia geral do COI, que hoje conclui dois dias de reuniões em PyeongChang, antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, que contemplassem "dar prioridade ao continente africano" na eleição dos Jogos da Juventude de 2022.



A decisão final, após a proposta ter sido aprovada por unanimidade através de uma votação de braço no ar, será tomada precisamente durante a edição deste ano, em outubro, que irá decorrer em Buenos Aires, na Argentina.



"A África é o local de nascimento de grandes atletas de sucesso, um jovem continente que nunca organizou Jogos Olímpicos nem Jogos da Juventude", resumiu o presidente do COI, o alemão Thomas Bach.