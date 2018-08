Jogos de Génova e Sampdoria na Serie A adiados

Lusa Comentários 16 Ago, 2018, 17:07 | Outras Modalidades

Em comunicado, o organismo revelou que os dois clubes tinham requisitado a adiamento dos jogos, que estavam agendados para o próximo domingo, e que acedeu ao pedido, após a aceitação de Fiorentina e AC Milan, adversários de Sampdoria e Génova, respetivamente.



A nova data dos dois encontros será conhecida brevemente, de acordo com os regulamentos da competição.



No Génova, alinham os portugueses Iuri Medeiros e Pedro Pereira.



A Liga italiana acrescentou ainda que todos os jogos da primeira jornada vão ser precedidos de um minuto de silêncio e que todas as equipas vão usar fumos negros.



O balanço mais recente das autoridades italianas dá conta de 39 mortos e 16 feridos, nove dos quais em estado grave.



Na quarta-feira, o Governo italiano declarou o “estado de emergência” por 12 meses em Génova e anunciou que vai desbloquear uma verba de cinco milhões de euros do fundo de emergência nacional.



O acidente ocorreu na terça-feira, cerca das 12:00 (11:00 em Lisboa), quando um troço de cerca de 100 metros da ponte Morandi, com um quilómetro de comprimento e 90 metros de altura, caiu e soterrou vários veículos.