Jogos do Mediterrâneo de Praia 2027 realizam-se no Algarve

As cidades de Portimão e Lagoa serão os organizadores dos 4.ºs Jogos do Mediterrâneo de Praia, em 2027, segundo decisão, esta sexta-feira, por aclamação, da Assembleia Geral (AG) do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo (CIJM), reunida em Heraklion, na ilha grega de Creta.



José Manuel Constantino, presidente do COP, fala num "reconhecimento dos membros do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo da capacidade do Comité Olímpico de Portugal, juntamente com os Municípios de Portimão e Lagoa, de organizar os Jogos do Mediterrâneo de Praia. Espero que a expectativa que aqui foi criada, com a muito boa apresentação que fizemos, possa depois ter tradução na avaliação final que os participantes façam."



A candidatura de Portimão-Lagoa 2027 foi apresentada na AG do CIJM pelo secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Araújo, e recebeu da Comissão de Avaliação.



Os pontos favoráveis baseiam-se em "muito boas áreas das praias", ao "bom número de hotéis", ao facto de a maioria das deslocações poder ser realizada a pé, à "tradição na organização de grandes eventos internacionais", à acessibilidade ao aeroporto de Faro, ao "programa desportivo sólido" e ao apoio das federações desportivas nacionais.



Todos estes requisitos foram importantes para a organização dos Jogos do Mediterrâneo de Praia 2027, disse Stratos Karetos, líder da Comissão de Avaliação.



A organização dos Jogos do Mediterrâneo de Praia levará a Portimão e a Lagoa, entre 11 e 18 de setembro de 2027, atletas dos 26 Comités Olímpicos Nacionais que atualmente compõem o CIJM, para participarem nas modalidades de Andebol, Canoagem (mar), Futebol, Karaté (kata), Luta, Natação (águas abertas), Remo (sprint), Ténis, Vela (iQFoil e Fórmula Kite) e Voleibol. O programa desportivo decorrerá nas Praias da Rocha e Alvor (Portimão) e na Praia Grande de Ferragudo (Lagoa), e também no Rio Arade, que une os dois Municípios.