Jogos do Mediterrâneo fecham esta noite

Superada a fasquia dos 24 pódios conseguidos na estreia do país em Jogos do Mediterrâneo, em Tarragona2018, a missão portuguesa encerra a sua participação com a possibilidade de uma medalha que lhes escapou.Foram 25, ao todo, as medalhas já conquistadas em seis modalidades diferentes (das 19 representadas), mas o andebol pode conseguir a primeira em desportos coletivos, depois de o futebol sub-18 se ficar pela fase de grupos.Lideradas pela capitã Bebiana Sabino e por Mihaela Minciuna, as mais certeiras da equipa das quinas, as portuguesas jogam pelas 9h00 contra a Sérvia, no pavilhão do Complexo Olímpico de Oran.Ali ao lado, pelas 21h00, a 19.ª edição dos Jogos vai ser oficialmente encerrada, um dia depois das celebrações do Dia da Libertação da Argélia, que se tornou independente da França em 1962, pelo presidente Abdelmadjid Tebboune.A última grande festa dos Jogos, num país que organizou aqui o maior evento desportivo da sua história como nação livre, não contará com o desfile das nações, cujos atletas (já em números diminutos) vão entrar todos juntos, sem porta-estandartes ou outras divisões para lá do equipamento de cada um dos 26 representados.