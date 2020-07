Jogos em atraso do Seis Nações de râguebi jogam-se no final de outubro

Os desafios da quarta e quinta jornadas serão jogados no início de uma ‘janela’ excecional de desafios internacionais aprovada pela entidade que tutela o râguebi a nível mundial, à qual se segue um fim de semana de descanso, em 07 de novembro, e quatro semanas consecutivas de jogos internacionais entre seleções europeias e adversários do hemisfério sul ainda por definir.



Quando o torneio foi interrompido, em março, a Inglaterra e a França lideravam a classificação com 13 pontos, mais três do que a Escócia e mais quatro do que a Irlanda, que pode igualar ou ultrapassar os líderes se vencer a Itália no único encontro em atraso da penúltima ronda.



Na última jornada, que se jogará, então, em 31 de outubro, os irlandeses visitam a França, enquanto a Inglaterra se desloca a Itália e o País de Gales recebe a Escócia.



No mesmo comunicado, a federação mundial confirmou, ainda, que o Rugby Championship de 2020, entre ‘All Blacks’, Austrália, África do Sul e Argentina, será disputado num formato reduzido de seis semanas num só país e que a Nova Zelândia foi convidada para organizar a competição a partir de 07 de novembro.



A alteração temporária à Regra 9 permitirá aos jogadores das seleções do hemisfério sul que alinham em equipas europeias disputar os jogos da Taça dos Campeões Europeus antes de voarem para o local da competição, o mais tardar em 18 de outubro, um dia após a final da prova europeia.



A medida deverá permitir aos jogadores envolvidos na final europeia cumprirem eventuais exigências sanitárias de quarentena obrigatória por parte governo do país anfitrião.



Após a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março, várias competições desportivas foram adiadas ou mesmo canceladas.



Recentemente, os governos de vários países do mundo têm permitido a retoma dos calendários desportivos, ainda que com medidas restritivas para evitar a propagação da doença, tais como a realização dos encontros à porta fechada.



Em Portugal, morreram 1.727 pessoas das 50.868 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.