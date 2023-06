Jogos Europeus: Ana Cruz e Tiago Duarte entre a elite europeia do karaté

Com apenas oito karatecas em cada categoria, os dois lusos estão entre os melhores e Ana Cruz pretende “estar ao mais alto nível” e tentar aqui “a medalha que não foi possível no campeonato da Europa”, em que ficou em quinto lugar.



“Vou fazer de tudo para ir o mais longe possível, porque sei que sou capaz. Tenho de estar confiante e determinada na fase de grupos, o que vai ser importante. Passando isso, sei que tudo é possível e que o caminho está praticamente feito”, explica, em declarações à Lusa.



Aos 28 anos, a atleta do Grupo Musical e Desportivo Manique de Baixo chega a esta prova, em Bielsko Biala, a quase 100 quilómetros de Cracóvia, no 13.º posto do ranking mundial, e quinta melhor europeia numa tabela com um representante por país.



O objetivo, diz, é “consolidar o que foi feito” nos treinos após o Europeu, trabalhando “a ligação com os árbitros, a expressão e todos os extras, como o relaxe”, sentindo-se “muito bem ao nível da intensidade e técnica”.



“Mais do que uma responsabilidade, para mim é um orgulho fazer parte da comitiva. É uma honra representar Portugal numa missão tão especial”, assume.



Na prova de kumite, o que pretende é “alcançar o melhor resultado possível”, após uma qualificação que era o objetivo principal da época do 19.º posiciondo na hierarquia mundial.



Ana Cruz, que também integra a missão aos Jogos Mundiais de praia em Bali, em agosto, lembra que este torneio decorre a caminho do Mundial, tendo aqui “mais uma experiência e afinação”, contando com “uma participação feliz”.



Ana Cruz compete já na quinta-feira em Bielsko Biala, enquanto Tiago Duarte entra em ação na quinta-feira.



O karaté, de resto, é uma das modalidades em que Portugal tem histórico no medalheiro dos Jogos Europeus, depois do bronze de Patrícia Esparteiro no kata em Baku2015, surgindo de novo no programa após sair do programa olímpico, com passagem fugaz em Tóquio2020.



Os Jogos Europeus Cracóvia2023, cuja cerimónia de abertura é hoje, decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.