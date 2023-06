Jogos Europeus: Bernardo Atilano sai com resultado "agridoce" antes dos Mundiais

"Saio daqui com um sentimento agridoce. Vinha para esta competição com expectativas, tendo em conta o grupo que me calhou, e também como queria melhorar o resultado de Minsk2019, que agora igualei. Podia ter feito mais", assume à Lusa o jogador, campeão nacional.



O número um nacional e 83.º do mundo cedeu ante o francês Toma Popov (28.º), por 21-6 e 21-8, encerrando o Grupo C no terceiro lugar e ficando arredado dos oitavos de final.



Antes, tinha somado uma vitória com o estónio Karl Kert (2-1) e uma derrota com o suíço Tobias Kuenzi (2-0), ficando pelo caminho em Tarnów.



É o segundo ano seguido em que Atilano e Popov se encontram nos Europeus, depois da derrota em 2022. No global, são já quatro embates sem vitórias para o português, ante o francês, um dos favoritos à conquista do torneio.



Apesar da eliminação, o luso sente-se "satisfeito" com a atitude que conseguiu colocar em jogo, sobretudo no segundo encontro, por ter "conseguido dar a volta" após ter ido "muito abaixo".



"Como este torneio aumentou de nível, para uma categoria acima, até vou sair daqui com mais pontos do que esperava, porque ganhei um jogo. Nem tudo é negativo", considera.



Depois de uma "quebra física grande" para o último dia, em que defrontou "um dos melhores do mundo e que vai longe nesta competição", acabou por decidir retirar-se do único torneio que tinha marcado para julho.



Daqui para a frente, o jogador, que procura chegar a Paris2024, quer repousar uns tempos para poder voltar a focar-se no Mundial, no qual também será o único representante luso em Copenhaga, em agosto, mês em que disputa também Internacionais no Brasil.



"Agora, vou tirar uns dias de férias, preciso de repousar. Tem sido emocionalmente muito complicado. Depois, vou parar três a quatro semanas, necessito de um grande bloco de treinos, reconstruir-me enquanto jogador, voltar a sentir confiança em mim, que não tenho sentido no 'court'", admite.



Portugal soma agora 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente quatro ouros, sete pratas e três bronzes.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.