Jogos Europeus. Boxe perto de Paris2024

Rita Soares bate-se com a espanhola Laura Fernández por um lugar na meia-final, o que lhe garantirá, pelo menos, a medalha de bronze e uma vaga direta em Paris2024, numa competição a decorrer em Nowy Sacz, a mais de uma hora de viagem de Cracóvia, centro do evento.O combate está agendado para as 17h00 em Lisboa, na competição de -50 kg em que a portuguesa pode tornar-se apenas na segunda representante nacional no boxe nuns Jogos Olímpicos, depois de João Manuel Miguel em Moscovo1980.Na praça principal da segunda maior cidade polaca arranca a competição de teqball, com Carla Couto em ação na prova de singulares femininos, com uma fase de grupos e as eliminatórias à tarde e possível final lusa às 16h20 em Lisboa.De resto, Portugal compete no futebol de praia em Tarnów, com o segundo jogo da fase de grupos da seleção masculina, que já venceu a Espanha (7-5) na terça-feira, e a estreia no feminino, ante a República Checa, pelas 19h00.Bernardo Atilano fecha a fase de grupos do badminton, também em Tarnów, na Jaskolka Arena, ante o francês Toma Popov.