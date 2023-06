Jogos Europeus. Canoagem e atletismo marcam o dia português

Depois de um quarto, um sétimo e um oitavo lugares nas regatas de medalhas na quarta-feira, a canoagem vai ter mais três oportunidades para se estrear no medalheiro nos Jogos Europeus, que são campeonato da Europa, nomeadamente para Messias Baptista e Francisca Laia, ambos em K1 200 metros, bem como Hélder Silva, em C1 200 metros.



Messias, que foi quarto em K2 500 metros, com João Ribeiro, a “frustrantes” 15 milésimos de segundo do bronze e 45 da prata, tem a responsabilidade de substituir Kevin Santos, que em 2022 foi campeão da Europa nesta distância, mas cujos horários de competição este ano não lhe permitem acumular com o K4 500.



Em busca de mais finais, a estreia de Fernando Pimenta em K1 500 metros, depois de no K4 500, que integrou de forma excecional, não tendo conseguido a final.



A reduzida dimensão do lago nos arredores de Cracóvia impede, de forma inédita, a realização de provas de 1.000 e 5.000 metros, nas quais Pimenta conquistou quatro medalhas, todas de prata, entre Baku2015 e Minsk2019.



Mais seis modalidades



Os Europeus de seleções de atletismo arrancam para a elite, com Portugal à procura de se manter na primeira divisão com 41 atletas presentes em Chorzow, a mais de uma hora de viagem da cidade-centro do evento, sem o campeão olímpico do triplo salto Pedro Pichardo, devido a uma lombalgia.



Nota para Auriol Dongmo como principal destaque entre os lusos, além de nomes como Liliana Cá, Francisco Belo e Arialis Martinez.



Estreia para o ténis de mesa e logo com o consagrado Marcos Freitas, que na competição individual começa por defrontar o sérvio Dimitrije Levajac.



Após o bronze de Ana Cruz em kata, o primeiro da missão em Cracóvia2023, o karaté volta à ação, agora na variante de kumite, com Tiago Duarte na categoria de -75 quilos.



No taekwondo, Rui Bragança, ouro em Baku2015, é o primeiro a entrar em ação e vai tentar um bom lugar que lhe permita amealhar pontos para o ranking de apuramento para Paris2024.



Duas duplas masculinas e uma mista jogam os quartos de final do torneio de padel e estão a uma vitória da luta pelas medalhas.



Nuno Carneiro, único português no tiro com arco, começa hoje a qualificação em recurvo individual.