Jogos Europeus: Canoísta Lucas Jacob fica-se pelas eliminatórias de kayak cross

O português cumpriu a sua prova em 72,67 segundos, a 7,72 segundos do último qualificado, ficando, assim, impedido de lutar pelos primeiros lugares da competição que terá estreia olímpica em Paris2024.



Lucas Jacob já tinha falhado as meias-finais da prova de K1, tal como Frederico Alvarenga e o olímpico José Carvalho, este em C1.



Nestes Jogos Europeus, a canoagem contribuiu com quatro medalhas, nas regatas em linha: o ouro por Messias Baptista, em K1 200 metros, e pela dupla Teresa Portela e Kevin Santos, em K2 200, além da prata de Fernando Pimenta, em K1 500 metros, e do bronze de Francisca Laia, em K1 200.



Portugal soma 14 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os quatro bronzes já conquistados.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.