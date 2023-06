Jogos Europeus. Dia de finais no muaythai

Já com a prata assegurada, na pior das hipóteses, Matilde Rodrigues é a primeira a entrar em ação em Myslanice, nos arredores de Cracóvia, Polónia, para se bater com a sueca Patricia Axling, pelas 15h25 em Lisboa.



Pouco depois, é a vez de Gonçalo Noites defrontar o ucraniano Oleksandr Yefimenko, pelas 15h40 de Lisboa, mas certo é que os dois lutadores vão engrossar o medalheiro luso, que já conta com nove pódios.



Outra possibilidade de o fazer é a de Vanessa Marina, que compete em duas frentes no breaking, nova modalidade olímpica: se vencer a competição, ganha medalha e um bilhete para Paris2024, estando já nos quartos de final em Nowy Sacz.



Depois de eliminarem a Geórgia nos quartos de final, os "lobos" do râguebi sevens jogam as "meias" contra a Irlanda, principal favorita do torneio masculino que atribui ao vencedor vaga direta nos Jogos Olímpicos e apura as outras formações medalhadas para um torneio intercontinental de qualificação.



Em caso de vitória, jogarão a final, no Estádio Henryk Reyman, onde também poderão lutar pelo bronze no caso de não superarem os irlandeses. Na outra meia-final, defrontam-se Espanha e Grã-Bretanha.



No ténis de mesa, Marcos Freitas persegue uma primeira medalha individual em Jogos Europeus, tendo somado duas por equipas, ao defrontar às 11h40 de Lisboa o francês Alexis Lebrun nas meias-finais, o que garante pelo menos um jogo pelo bronze.



Em estreia está o futebol de praia, com os primeiros jogos em Tarnów de uma seleção masculina campeã em título, depois do ouro em Minsk2019, um dia antes da feminina, esta num torneio de apenas seis equipas.



Em prova no badminton continua Bernardo Atilano, na Jaskolka Arena que faz paredes meias com o artificial recinto de praia em Tarnów, enquanto Filipe Frazão, Miguel Frazão e Max Rod entram em ação na esgrima.