Jogos Europeus: Dia de `meias` no ténis de mesa e futebol de praia

No futebol de praia, as primeiras a entrar em ação são as mulheres, disputando a meia-final com a Ucrânia pelas 16:00 locais (15:00 em Lisboa), nas areias de Tarnów, a uma hora de viagem de Cracóvia, seguindo-se os homens, num duelo com a Suíça, uma das candidatas ao ouro, pelas 17:30.



Dia importante também no tiro com armas de caça, em que Armelim Rodrigues está bem encaminhado para a final, no sexto lugar da prova de fosso olímpico, com a final no mesmo dia em Wroclaw, a 273 quilómetros de distância - João Paulo Rodrigues está dois tiros abaixo, enquanto Maria Inês Barros tem tarefa difícil na competição feminina de 'trap'.



Na esgrima, e depois do 'inesperado' pódio de Miguel Frazão, o jovem de 20 anos volta à competição ao lado do irmão que eliminou, Filipe, e de Max Rod para a prova por equipas de espada, que conta como campeoanto da Europa, entrando em ação nos 16 avos de final, logo a partir das 09:00 locais, 08:00 em Lisboa.



Na canoagem slalom, José Carvalho procura chegar às meias-finais em C1, com duas corridas de apuramento pela manhã em Kolna.



Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.



- Sexta-feira, 30 de junho:



HORA Local (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA



====================================================================================



09:00 (08:00) Portugal Esgrima (equipas masculinas de espada - 16 avos de final)



09:00 (08:00) Armelim Rodrigues Tiro com armas de caça (fosso olímpico masculino - qualificação)



09:00 (08:00) João Paulo Azevedo Tiro com armas de caça (fosso olímpico masculino - qualificação)



09:00 (08:00) Maria Inês Barros Tiro com armas de caça (fosso olímpico feminino - qualificação)



09:35 (08:35) José Carvalho Canoagem slalom (C1 - primeira corrida)



09:35 (08:35) Luís Santos e Manuela Parente Teqball (pares mistos - fase de grupos)



10:00 (09:00) Portugal Ténis de mesa (equipas femininas - meias-finais)



10:20 (09:20) Portugal Esgrima (equipas masculinas de espada - oitavos de final) a)



10:45 (09:45) Luís Santos e Manuela Parente Teqball (pares mistos - fase de grupos)



11:05 (10:05) José Carvalho Canoagem slalom (C1 - segunda corrida)



11:40 (10:40) Portugal Esgrima (equipas masculins de espada - quartos de final) a)



11:55 (10:55) Luís Santos e Manuela Parente Teqball (pares mistos - fase de grupos)



13:00 (12:00) Portugal Esgrima (equipas masculins de espada - meias-finais) a)



14:00 (13:00) Luís Santos e Manuela Parente Teqball (pares mistos - quartos de final) a)



15:00 (14:00) Maria Inês Barros Tiro com armas de caça (fosso olímpico feminino - final) a)



15:20 (14:20) Luís Santos e Manuela Parente Teqball (pares mistos - meias-finais) a)



16:00 (15:00) Portugal Futebol de praia (femininos - meias-finais)



16:00 (15:00) Portugal Esgrima (equipas masculinas de espada - jogo pelo bronze) a)



16:15 (15:15) João Paulo Azevedo Tiro com armas de caça (fosso olímpico masculino - final) a)



16:15 (15:15) Armelim Rodrigues Tiro com armas de caça (fosso olímpico masculino - final) a)



16:40 (15:40) Luís Santos e Manuela Parente Teqball (pares mistos - jogo pelo bronze) a)



17:20 (16:20) Luís Santos e Manuela Parente Teqball (pares mistos - final) a)



17:30 (16:30) Portugal Futebol de praia (masculinos - meias-finais)



18:00 (17:00) Portugal Esgrima (equipas masculinas de espada - final) a)



19:00 (18:00) Portugal Ténis de mesa (equipas masculinas - meias-finais)



a) caso se qualifique.