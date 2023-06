Jogos Europeus: Dueto português em 11.º no técnico de natação artística

Vieira e Gonçalves entraram de forma direta na final de técnico, que normalmente só tem 12 duetos em ação, e somou 201,6166 pontos nesta final, que vale como campeonato da Europa na natação artística.



Com 21,650 de nível de dificuldade, a que se somaram 107.3166 nos elementos e 94.3000 na impressão artística, pontos conseguidos pelas portuguesas com o exercício 'Rodeo'.



As austríacas Anna-Maria Alexandri e Eirini Marina Alexandri levaram o ouro com 266.4584 pontos, deixando as neerlandesas Maria de Brouwer e Marloes Steebeek a 18.0301 e as gregas Sofia Malkogeorgou e Evangelia Platanioti a 20.7685.



As portuguesas ficaram a 64.8418 pontos do ouro numa prova em que, disse à Lusa Cheila Vieira, decidiram "arriscar e mudar as pernas finais".



"Para aumentar a dificuldade e aproximar-nos dos países de topo. Acabámos por ter uma penalização, que não foi só connosco, foi com todos os países à frente. Foram muito rigorosos com as 'base marks' e tivemos penalização nas últimas pernas. É algo que vamos poder melhorar para o Mundial, em julho", declarou a jovem de 24 anos, que representa o GesLoures.



Ainda assim, explicou, estão "muito satisfeitas com a performance", na qual "o objetivo foi cumprido", no caso ficar nos 12 primeiros lugares, mantendo a boa forma desde a Taça do Mundo de Oviedo, já este mês, em que foram sextas nesta disciplina.



Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves foram nonas no campeonato da Europa de 2022, em Roma, na prova de dueto livre, em que vão voltar a competir, no sábado, pelas 16:00 locais (15:00) em Portugal, em Oswiecim.



"(A penalização em técnico) vai redobrar a nossa atenção, porque vamos querer, outra vez, fazer tudo limpo. Termos já feito esta coreografia (nas eliminatórias, com o oitavo lugar) permite-nos ver pontos a melhorar, seja na sincronização, força e artística, para sábado dar o 200% em todas as componentes e manter o lugar, ou subir", antecipou Maria Beatriz Gonçalves.



Portugal está representado nestes Jogos Europeus também por equipas, com uma formação jovem a preparar o Europeu júnior que vai decorrer no Funchal em agosto, competindo sábado em acrobático pelas 09:00 (08:00 em Lisboa).



Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.