Jogos Europeus: Equipa masculina de espada acaba no 17.º lugar

A prova na Tauron Arena, que por equipas conta como campeonato da Europa, opôs os lusos à Bélgica, com Marc Housieaux, Loyola Neisser e François Ferot a vencerem cinco combates, contra quatro de Portugal, para um resultado final de 45-43.



Assim, fica fechada a participação portuguesa na esgrima em Cracóvia2023, com um 17.º posto no Europeu que sucedeu à medalha de prata de Miguel Frazão na competição individual de espada.



Foi o primeiro pódio internacional do jovem de 20 anos a este nível, tendo batido o irmão nos quartos de final para lá chegar, e um dos pontos altos para a modalidade em Portugal em tempos recentes.



Portugal esteve ainda representado no florete por Luís Macedo e Marta Caride, enquanto Maria Alvim e Fabiana Bonito participaram nas provas individuais femininas de espada.



Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.