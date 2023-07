Jogos Europeus: Equipa masculina de fosso olímpico vai discutir o bronze

Com 217 tiros, o trio luso colocou Portugal na disputa do bronze na prova de equipas masculinas, abaixo de Croácia e Eslováquia, que conseguiram ambos 218 pratos, na última competição com portugueses de Cracóvia2023.



A sessão final está aprazada para as 16:15 em Wroclaw (15:15 em Lisboa), a quase 300 quilómetros de Cracóvia, centro dos Jogos Europeus, na qual Azevedo, Rodrigues e Faria discutirão o bronze com italianos ou turcos.



Portugal soma 15 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os cinco bronzes já conquistados, igualando os 15 também em Minsk2019.



A terceira edição dos Jogos Europeus termina hoje em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.