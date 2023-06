Jogos Europeus. Futebol de praia caminha para as medalhas

No futebol de praia, depois do bronze em Baku2015 e do ouro em Minsk2019, Portugal tem o pleno de triunfos em dois jogos e espera manter hoje a série, frente à Espanha, garantindo assim o primeiro lugar no Grupo A rumo às meias-finais.Numa competição com apenas seis formações, a seleção feminina defronta a Polónia - que também venceu a República Checa pelo mesmo resultado de 5-1 -, com quem vai discutir o primeiro posto na "poule" A.





Tiro e teqball



A competição do tiro arranca em Wroclaw com a qualificação no fosso olímpico por parte de João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e Maria Inês Barros.



No slalom entram em ação os K1 de Lucas Jakob e Frederico Alvarenga, tentando avançar para as semifinais, que reúnem os 30 mais fortes nas águas bravas.



No teqball, modalidade que conjuga o futebol com o ténis de mesa, João Pinheiro vai tentar fazer melhor do que Carla Couto, que não conseguiu passar a fase de grupos.



Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.







No ténis de mesa, a seleção masculina, ouro em Baku2015 e bronze em Minsk2019, arranca frente à Roménia nos quartos de final, sendo que, passando, vai encontrar a poderosa Alemanha.A equipa feminina, que joga antes, encontra a Ucrânia na mesma fase da prova, e um triunfo valerá defrontar nas ‘meias’ a formação vencedora no embate entre a Alemanha e a Suécia.Em Cracóvia2023, o ténis de mesa já conquistou a medalha de prata, por Marcos Freitas no evento individual.