Jogos Europeus: João Azevedo e Maria Barros fecham no 14.º lugar em fosso olímpico

Ao todo, Azevedo e Barros conseguiram 139 pratos, em 150, ficando de fora dos quatro melhores que avançaram para as decisões das medalhas.



"Tínhamos grande expectativa em relação a esta prova, era expectável disputarmos a final mas isso não aconteceu. Foi uma prestação irregular de ambos", declarou o treinador, Custódio Ezequiel.



O atleta olímpico tinha sido sétimo na véspera na prova de 'trap' individual, e liderará a equipa masculina no domingo, último dia de Jogos Europeus, nesta competição em que participam também Armelim Rodrigues e José Bruno Faria.



Portugal soma 14 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os quatro bronzes já conquistados.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.