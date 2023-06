Jogos Europeus João Pinheiro eliminado no teqball

Num grupo de apenas três futebolistas, em que passava o vencedor e eram repescados os dois melhores das várias "poules", o português acabou por ter o pior registo entre estes, com 10 golos negativos.



O representante luso até começou bem, vencendo o eslovaco Marian Badar por 2-0, com os parciais de 12-11 e 12-6.



No entanto, o sorteio ditou que João Pinheiro ia encontrar o campeão do mundo, o romeno Apor Gyoergydeak, que está invicto há três anos, e que venceu por 12-4 e 12-3, no Grupo A.



Na quarta-feira, Carla Couto fez a estreia do teqball português na competição, quedando-se também pela fase de grupos após ganhar um jogo e perder dois.