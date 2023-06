Jogos Europeus: José Carvalho fica a dois lugares das `meias` em slalom C1

Depois do 31.º posto que qualificava os 20 melhores na primeira manga, o olímpico português foi 12.º quando avançavam somente 10, concluindo o seu desempenho em 100,42 segundos, quando o último a ser bem-sucedido o fez em 98,93.



“Na primeira manga, foi um bocado mau, não me consegui encontrar, cansado desde início, não sei porquê, com sensações más que não tive na segunda, na qual estive bastante bem. Pena as penalizações. Sem um toque [penalização de dois segundos] estaria apurado e, sem os dois, estaria à vontade nos cinco ou seis primeiros da repescagem. Mas é um balanço positivo”, disse.



José Carvalho, nono no Rio2016, queixou-se da preparação para este Campeonato da Europa não ter sido a melhor, revelando que não teve a oportunidade de vir treinar nenhuma vez a Cracóvia, ao contrário de boa parte dos seus adversários.



“Agora há que trabalhar para Paris2024, que é o grande objetivo. O Campeonato do Mundo vai ser em Londres, onde consegui a última vaga para o Rio2016, uma pista de que gosto bastante. É trabalhar, não baixar os braços e tentar mais um apuramento olímpico”, completou o atleta de 34 anos.



Na quinta-feira, Frederico Alvarenga ficou também a somente dois lugares – 62 centésimos de segundo - do êxito em K1, do qual Lucas Jacob ficou mais distante.



Portugal conquistou na canoagem quatro medalhas nas regatas em linha dos Jogos Europeus, que são Campeonato da Europa, casos do ouro em K1 200 metros, por Messias Baptista, e em K2 200, com Teresa Portela e Kevin Santos, da prata de Fernando Pimenta, em K1 500, e do bronze de Francisca Laia, em K1 200.



Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.