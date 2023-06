Jogos Europeus: Miguel Deus e Nuno Deus avançam no padel, pares femininos eliminados

Os irmãos não deram muitas chances aos austríacos Rainhard Boisits e Hannes Pilser, vencendo por 2-0 com os parciais de 6-2 e 6-1, que demonstram a superioridade dos campeões nacionais lusos.



O jogo, que durou menos de uma hora, teve pouca história dada a qualidade dos portugueses, que converteram quatro dos cinco pontos de ‘break’ de que dispuseram e ganharam com quase o dobro dos pontos do par contrário.



“Foi um bom jogo para começar o torneio. Há sempre aquele nervosinho inicial de estrear num torneio desta dimensão. Fomos de menos a mais, ainda com alguns erros e a habituar-nos ao campo”, conta à Lusa Nuno Deus, pouco depois de triunfar num dos quatro ‘courts’ em Cracóvia.



O local de competição foi mudado do originalmente planeado, na Praça Principal da cidade, que afinal só acolherá o torneio a partir das meias-finais, decorrendo até lá num centro com quatro campos, dois ‘indoor’ e outros tantos expostos aos elementos.



“Elevámos o nível e foi melhorando. Foi importante conseguir a primeira vitória, num dia que infelizmente não correu tão bem no feminino. Espero que seja o início de uma feliz caminhada para Portugal”, completou o jogador.



Antes, Margarida Fernandes e Catarina Santos não conseguiram superar a ‘fava’ do sorteio, ao terem defrontado as francesas Jessica Ginier e Lucile Pothier, com quem perderam por 2-1.



Depois de estarem perto de fechar o primeiro ‘set’, cederam e perderam-no por 7-5, recuperando de seguida (6-4) para depois ‘cair’ por 6-2 no decisivo, ao fim de uma hora e 56 minutos.



Catarina Santos lamentou a incapacidade em fechar o primeiro set, depois de terem entrado com a quebra de serviço das adversárias, numa altura em que esperaram “pelas falhas contrárias” em vez de continuarem “à procura do jogo”.



“No segundo, mantivemos o ‘break’ e fechámos facilmente. Na decisão, conseguiram ter mais volume de jogo e, com isso, começámos a duvidar, em alguns momentos. Aproveitaram melhorar as oportunidades, são uma dupla muito competitiva. (...) Queremos sempre ganhar, é uma pena, ainda por cima com as oportunidades que tivemos. É sempre uma boa experiência, e temos de continuar a trabalhar para poder vencer estes jogos”, declarou Catarina Santos à Lusa.



O segundo jogo português no quadro feminino deixou o país sem representantes, uma vez que Catarina Vilela e Kátia Rodrigues não conseguiram confirmar o favoritismo ante Maria Rasmussen e Gitte Haxen, da Dinamarca, que triunfaram por 2-1.



As lusas ganharam o primeiro set por 7-5, mas cederam por 7-6 no segundo, já com a chuva a afetar o jogo e a ‘ameaçar’ suspendê-lo, e no terceiro, em que Kátia Rodrigues sentiu cãibras e teve de ser assistida, as dinamarquesas capitalizaram e venceram por 6-3.



“Estivemos muito aquém do nosso padel. Os nervos apoderaram-se de nós. Jogar para tentar vencer uma medalha pesa ainda mais. Estamos muito desapontadas com o nosso resultado”, afirmou Catarina Vilela, em declarações à Lusa após o final da partida.



Miguel Oliveira e Afonso Fazendeiro entrarão ainda em prova na quinta-feira, no quadro masculino, com os irmãos Deus a fazerem dupla com Vilela e Rodrigues em pares mistos.