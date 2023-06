Jogos Europeus. Portugal perde em andebol de praia

A 85 quilómetros de Cracóvia, o centro nevrálgico do evento, o combinado luso cedeu no primeiro set por 26-16 e no segundo, bem mais equilibrado, por 18-16, terminando o encontro com um ataque que poderia ter dado o empate no parcial, não fosse a defesa do guarda-redes.Tiago Costa, com 16 pontos, foi, destacadamente, o melhor concretizador português, seguido de Paulo Rafael, com seis, frente aos magiares que tiveram em Kun Atilla o seu elemento mais forte, igualmente com 16 pontos.No outro desafio do Grupo A, a Croácia, campeã do Mundo, venceu a Alemanha, ‘vice’ europeia, por 2-0, pelos parciais de 27-24 e 24-16.Portugal defronta a Croácia ainda hoje, às 16h00 (horas de Lisboa), fechando a fase de grupos quarta-feira frente à Alemanha.Na outra "poule" competem Espanha, Noruega, Dinamarca e Polónia.A seleção portuguesa feminina também se estreia hoje nestes Jogos Europeus, defrontando os Países Baixos às 12h00 no Grupo B e a Alemanha às 19h00.O andebol de praia é a única competição a principiar hoje, nuns Jogos Europeus em que a cerimónia de abertura se realiza somente na quarta-feira, dia do começo da canoagem, natação artística e padel.