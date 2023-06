Jogos Europeus: Portugal sétimo na prova técnica por equipas da natação artística

As lusas conseguiram 184.6558 pontos, a distantes 93.7508 dos 278.4066 que deram o ouro à Espanha, com mais 29.2921 da Itália, prata, e 35.7350 do que a França, bronze.



Marta Moreira, Lara Botelho, Beatriz Gama, Filipa Faria, Inês Dubini, Carlota Fonseca, Anna Carvalho, Mariana Rocha, Joana Rosa e Matilde Sousa integraram a formação portuguesa, que teve 22.250 pontos no grau de dificuldade apresentado pelas oito formações em competição.



Nos elementos, Portugal foi pontuado com 99.6558 e na impressão artística com 85.0000.



O conjunto português foi composto por uma formação jovem que prepara o Europeu júnior de agosto no Funchal e que no sábado compete em acrobático.



A natação lusa conta ainda com a participação da dupla Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves, que, na quarta-feira, foi 11.ª na final da prova de dueto técnico e que ainda vai participar no sábado em dueto livre.



Na Polónia, Portugal conta, para já, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.



Os Jogos Europeus Cracóvia2023 que decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.