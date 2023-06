Jogos Europeus. Portugal vai superar 10 medalhas de Baku2015

Sem surpresa, a canoagem continua a ser garantia de pódios, com mais quatro conquistados em Cracóvia2023, seguida das três medalhas do atletismo e de bronzes no karaté e no padel.Além desses nove metais já conquistados, Portugal garantiu no domingo duas medalhas no muaythai, com Matilde Rodrigues (-57 kg) e Gonçalo Noites (-71 kg) a conseguirem avançar para as meias-finais e asseguraram, pelo menos, o bronze.Após a primeira semana de Jogos, a comitiva portuguesa, com mais de duas centenas de atletas ao todo, está no 14.º posto do medalheiro, com três ouros, três pratas e três bronzes.Auriol Dongmo impôs-se no lançamento do peso e, em Krispinow, Messias Baptista, em K1 200 metros, e a dupla Teresa Portela e Kevin Santos, em K2 200, subiram aos lugares mais altos do pódio.Na prata, João Coelho brilhou nos 400 metros, assim como Isaac Nader nos 1.500 metros, ajudando Portugal a manter-se na primeira divisão do atletismo europeu em Chorzow, com o ‘inevitável’ Fernando Pimenta a ser segundo em K1 500 metros, a quinta prata da conta pessoal em Jogos EuropeusO bronze de Ana Cruz no kata, disciplina de karaté, foi o primeiro ‘metal’ português em Cracóvia2023, a que se seguiu o terceiro lugar de Francisca Laia em K1 200 metros, numa prova que serviu também como campeonato da Europa da modalidade.A última medalha foi para a dupla de padel Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira, no domingo, colocando a modalidade no medalheiro luso na estreia no programa competitivo.Ficam a faltar duas que estão já asseguradas, no caso do muaythai, uma vez que Matilde Rodrigues e Gonçalo Noites garantiram desde já uma medalha nas suas respetivas categorias de peso - falta saber se bronze, prata ou ouro, nas meias-finais desta segunda-feira.Tudo somado, permitirá ultrapassar as 10 de Baku2015, com a difícil meta de 15 de Minsk2019 agora no horizonte, podendo Portugal aspirar a resultados de pódio em modalidades como o futebol de praia, que já rendeu bronze na primeira edição e ouro na segunda, mas também no ténis de mesa, o râguebi ‘sevens’ ou o tiro com armas de caça.A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.