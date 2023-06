As lusas, que chegaram ao intervalo a perder por 10-0, conseguiriam reduzir para 10-7, na sequência de um ensaio de Adelina Costa e posterior conversão de Isabel Osório, contudo as germânicas alargariam, definitivamente, as distâncias pouco depois.No seu desafio, a Itália perdeu por 38-0 com a Espanha, que vai tentar o quinto lugar ante a Alemanha.O encontro da seleção feminina com as transalpinas disputar-se-á ainda hoje.