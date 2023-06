Jogos Europeus. Seleção feminina de futebol de praia ganha e vence o Grupo A

Depois de terem goleado a República Checa pelo mesmo 5-1, num grupo com somente três formações e em competição reduzida a seis seleções, só a vitória interessava aos dois conjuntos, pelo que as pupilas de Alan Cavalcanti vão defrontar agora a Ucrânia, segunda da 'poule' B, ganha pela Espanha.



Portugal viveu um primeiro período complicado, ante uma formação muito aguerrida e rematadora, sendo que, por duas vezes, a bola foi devolvida pela trave, pelo que o 0-0 era lisonjeiro para as lusas, com metade dos remates.



Contra a tendência do desafio, Melissa Gomes, em lance individual, caiu na área em disputa com uma adversária, após evitar a guarda-redes: o árbitro marcou penálti, que a própria converteu no primeiro golo do desafio.



Depois de mais uma bola da Polónia no ferro, uma perda ofensiva permitiu um contra-ataque travado por Sofia Vicente com falta, que mereceu expulsão e penálti, que, ainda assim, Katarzyna Gozdek falhou, atirando ao lado.



Com 3.49 minutos para jogar e menos um atleta, Portugal sentiu óbvias dificuldades e Katarzyna acabou por se redimir, numa bola despejada para a área: na confusão, o esférico acabou em pontapé acrobático, que resultou no 1-1 a 1.51 minutos do fim.



Já igualadas a cinco elementos, foi a 1,45 segundos que Melissa Gomes foi travada, na lateral: a Polónia ainda trocou de guarda-redes, mas a jogadora lusa não vacilou e fez o 2-1.



A seleção masculina vai jogar agora em Tarnow, a uma hora de Cracóvia, também frente à Polónia, sendo que um empate lhe basta para vencer o grupo, no qual já bateu a Espanha por 7-5 e o Azerbaijão por 5-2.



Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.