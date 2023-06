Jogos Europeus: Seleção masculina de andebol de praia nas meias, equipa feminina afastada

Quarta e última classificada no Grupo A, coube em sorte aos homens lusos a vencedora da ‘poule’ B, que o técnico Paulo Félix tinha considerado a mais fácil, acabando o conjunto das 'quinas' por se impor no desempate por ‘shoot out’.



Os nórdicos venceram o primeiro set, por 22-20, sendo que os portugueses desperdiçaram o ataque que lhes poderia ter dado o empate: no segundo, os portugueses impuseram-se por 20-17, obrigando assim ao tempo extra.



Nesta fase, Portugal foi mais competente e impôs-se por 8-4, avançado assim, após festa efusiva no areal improvisado de Tarnów, para os quatro semifinalistas que vão discutir as medalhas na quinta-feira.



Gabriel Conceição, o melhor jogador do recente europeu da Nazaré, e que foi poupado frente à Croácia para hoje estar na condição ideal, foi o mais concretizador, com 13 pontos, ante um rival mais dependente de dois atletas, Chris Inglingstad, com 20, e Christian Daviknes, com 17.



A campeã europeia Hungria afastou a Polónia com 2-1, enquanto a campeã do mundo Croácia foi surpreendida pela Dinamarca, pelo mesmo resultado: a Espanha eliminou a vice-campeã europeia Alemanha, também por 2-1.



A seleção feminina, quarta no Europeu da Nazaré, tal como a equipa masculina, só poderá ambicionar ao quinto lugar, já que foi derrotada pela Dinamarca, por 2-0, pelos parciais de 23-14 e 25-22.



Cristiana Morgado, com 16 golos, foi a melhor portuguesa, enquanto Joana Resende, que tem sido a mais eficaz entre as pupilas de Agustin Rodríguez, se ficou pelos quatro.