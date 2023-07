Jogos Europeus: Seleção masculina de ténis de mesa perde bronze para a França

Em duplo duelo luso-francês na luta pelo terceiro lugar, e já com as mulheres portuguesas a celebrar o bronze (3-0), a formação nacional, oitava do ranking mundial, até esteve a vencer por 2-1, contudo permitiu a recuperação à sétima seleção da mesma hierarquia, que assim celebrou.



Com a aposta de João Geraldo, 39.º do ranking mundial, para dois jogos de singulares, Marcos Freitas (62.º) e Tiago Apolónia (47.º) tiveram o primeiro desafio de pares, contra Simon Gauzy (37.º) e Alexis Lebrun (18.º), a quem venceram por 3-0.



Depois de dois começos 0-3, Freitas e Apolónia, mais consistentes e serenos nos momentos decisivos, impuseram-se por duplo 12-10, sendo que no terceiro set começaram com 6-0 e fecharam em 11-3, colocando Portugal em vantagem.



Frente ao medalha de ouro individual, Félix Lebrun (31.º), de apenas 16 anos, mas que derrotou Freitas na final, João Geraldo não conseguiu evitar a supremacia do rival, traduzida em 11-6, 11-6 e 13-11, neste caso recuperando de desvantagem 5-9.



Com 1-1, Tiago Apolónia defrontou e impôs-se a Alexis Lebrun pelos parciais de 11-8, 4-11, 11-9 e 13-11, colocando Portugal a vencer por 2-1, com dois singulares por disputar.



A reedição da final de singulares juntou Marcos Freitas e Felix Lebrun, o menino-prodígio que se impôs novamente, agora por 3-1, com os parciais de 11-8, 9-11, 13-11, recuperando de desvantagens de 3-6 e 11-10, e 11-7.



Com 2-2, coube a João Geraldo e Simon Gauzy decidir quem levava o bronze, com o gaulês a impor-se por 11-8, 11-9 e 11-6.



Portugal soma 14 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os quatro bronzes já conquistados.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.