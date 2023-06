Jogos Europeus: Vanessa Marina avança para os quartos de final de breaking

Num desempenho em crescendo, a atleta de 31 anos foi superada apenas pela ucraniana Stefani, que se superiorizou na primeira batalha por 2-0, com 15-3 em pontos.



A leiriense residente em Londres empatou no desafio seguinte ante a israelita Nadia (1-1), com 11-7 em pontos a favor da rival.



Na derradeira atuação, frente à belga Camine, resultou num 2-0 favorável à lusa, traduzido em 15-3.



No cômputo geral das várias rondas, Stefani avançou em primeiro com 48 votos e Vanessa, que venceu três dos seis rounds, com 28, enquanto Nadia, com 16, e Camine, com 15, ficaram pelo caminho.



Entre as oito que progrediram para os quartos de final, Vanessa Marina, que ainda não conhece a próxima rival, tem o sétimo registo em pontos.



Pela primeira vez, o breaking vai integrar o programa olímpico, em Paris2024.



Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois ‘metais’ já assegurados, no muaythai.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.