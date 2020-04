Jogos Mundiais adiados para 2022 para não coincidirem com Jogos Olímpicos

“Assim que Tóquio2020 foi adiado para 2021, ficou claro que manter as datas originais [entre 12 e 25 de julho de 2021], significaria excluir muitos atletas e oficiais envolvidos nos Jogos e levaria a uma possível redução do interesse público”, referem os organizadores.



O evento multidesportivo é organizado a cada quatro anos pela Associação Internacional de Jogos Mundiais, sob o patrocínio do Comité Olímpico Internacional (COI), e a 11.ª edição está marcada para Birmingham, no Alabama.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devendo realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto, quase um ano depois das datas inicialmente previstas (24 de julho e 09 de agosto de 2020), devido à pandemia da covid-19.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil. Dos casos de infeção, cerca de 180.000 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, acima de 508 mil infetados e 34.500 mortos.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 209 mortes e 9.034 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.