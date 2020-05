Jogos Mundiais de Praia adiados para 2023

A decisão é do comité executivo da Associação de Comités Olímpicos Nacionais, que assim pretende assegurar que os desportistas se centrem na preparação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estavam marcados para este ano e passaram para 2021, além de também evitar conflitos de calendário com os Jogos de Inverno Pequim2022.



A primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia aconteceu em 2019 no Qatar e movimentou 17 modalidades, praticadas na areia, na água e ainda de combate.



En janeiro passado, a ACNO abriu o processo de candidatura para que os comités nacionais manifestassem o interesse de acolher as edições de 2021 ou 2023.



"Face ao impacto devastador de pandemia de covid-19 e a adiamento de Tóquio de 2020 para 2021, a ACNO decidiu que era do melhor interesse dos comités nacionais e dos desportistas adiar para 2023", refere o comunicado da ACNO, que agora deverá reabrir, no próximo ano, o processo de candidatura.



Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados – nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América – ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.