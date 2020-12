Jogos Olímpicos vão custar mais dois mil milhões de euros

As olimpíadas de verão foram adiadas para o próximo ano devido à pandemia de SARS CoV-2.



De acordo com o comité organizador, os valores adicionais ficam a dever-se aos custos operacionais e ao impacto financeiro provocado pelas medidas necessárias a adotar contra o novo coronavírus, que vão ser instalados nos jogos.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deverão contar com a participação de cerca de 11.000 atletas, vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.