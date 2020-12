Jogos Santa Casa apoiam 54 atletas olímpicos e paralímpicos

Os Jogos Santa Casa, em parceria com os comités olímpico e paralímpico de Portugal, irão distribuir uma verba total de 147 mil euros por atletas em preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, Esperanças Olímpicas, Jogos Paralímpicos Tóquio2020 e Jogos Surdolímpicos2021.



Em comunicado, os Jogos Santa Casa referem que “a maioria dos bolseiros está inscrita em licenciaturas e mestrados” e especificam que os atletas podem optar por “um regime de estudo parcial, existindo, por isso, dois tipos de bolsa: uma, de 3.000 euros, para quem mantém os estudos a tempo inteiro, e outra, de 1.500 euros, para quem opta pelo regime de estudo parcial”.



De acordo com os promotores, o programa de Bolsas de Educação Jogos Santa Casa “tem contribuído, ao longo dos anos, para que muitos jovens atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos consigam conciliar os estudos académicos com o desporto de alta competição”, tendo atribuído “325 bolsas, no valor total de quase um milhão de euros, a 181 atletas”.



Entre os atletas apoiados estão, entre outros, os nadadores Alexis Santos, Angélica André e Diana Durães, as judocas Catarina Costa e Joana Ramos, e saltadora Evelise Veiga, todos já com presença garantida nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19.



O pugilista Farid Walizadeh, acolhido em Portugal desde 28 de dezembro de 2012, empenhado na qualificação para os Jogos Tóquio2020, integrado numa equipa internacional de refugiados, está também entre os atletas contemplados no projeto.



O nadador David Grachat, a atleta Carina Paim e o ciclista Telmo Pinão, que já marcaram presença em Jogos Paralímpicos, também estão entre os atletas apoiados pelas Bolsas de Educação.