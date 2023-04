Jonas Vingegaard conquista Volta ao País Basco com autoridade

Em Eibar, a tirada curta de 137,8 quilómetros, mas recheada de subidas de primeira categoria, serviu para fazer as últimas diferenças e para o campeão da Volta a França de 2022 se mostrar, vencendo ao cabo de 3:36.42 horas.



Ninguém chegou sequer perto, com James Knox (Soudal-Quick Step) em segundo, a 47 segundos, e o espanhol Ion Izagirre (Cofidis) em terceiro, a 49, num dia recheado de ataques.



Um dos destaques foi o português Ruben Guerreiro (Movistar), que atacou e venceu duas contagens de montanha, à procura de ganhar a classificação da montanha, em que acabou em terceiro, terminando a tirada no 17.º posto.



O esforço permitiu-lhe subir 12 posições e acabar no 23.º lugar da geral, já depois de ‘baixar’ para ajudar o líder da equipa, o espanhol Enric Mas, a responder a um ataque de Vingegaard a 28 quilómetros da meta.



O dinamarquês, tido como ‘discreto’ e menos explosivo do que os principais rivais, os eslovenos Primoz Roglic e Tadej Pogacar e o belga Remco Evenepoel, continua a dar mostras da veia vencedora, depois de se impor em O Gran Camiño e aqui fazer um ‘hat trick’ coroado com o triunfo na geral final, mostrando poderio ofensivo a que ninguém soube responder.



Vingegaard ganhou a prova com 1.12 minutos de vantagem para o espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), a correr ‘em casa’ no País Basco, e 1.29 em relação a Izagirre, que entrou para o último lugar do pódio no último dia.



Nelson Oliveira (Movistar) acabou a prova no 33.º posto, enquanto Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) abandonou.