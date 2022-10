Jordan Smith campeão da 16.º Portugal Masters

Ricardo Santos igualou a sua melhor marca e Tomás Bessa fixou um novo recorde pessoal.







Jordan Smith entrou est domingo para a história de 16 anos do Portugal Masters, ao carimbar o melhor resultado de sempre de um campeão, com 30 abaixo do Par, mas também pelas emoções que deixou fluir após o último putt no buraco 18 do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Interpelado pelo entrevistador da televisão do DP World Tour, ainda antes de entregar o seu cartão de resultados, rebentou em lágrimas e não conseguiu responder durante alguns minutos. Já tínhamos visto os sorrisos de Andy Sullivan, a garra e alívio de Lucas Bjerregaard, mas este foi o mais emotivo campeão de sempre do torneio algarvio de 2 milhões de euros de ‘prize-money’.«A família da minha mulher perdeu alguém no início deste ano, a irmã da minha mulher. Tem sido difícil desde então e naquele momento pensei na minha família», disse, depois, o inglês de 29 anos ao Gabinete de Imprensa do torneio.Jordan Smith totalizou 254 pancadas, 30 abaixo do Par, após voltas de 62, 67, 62 e 63 e cometeu a proza de liderar sempre no final de cada volta (‘wire-to-wire’). Na primeira e terceira voltas igualou a sua melhor volta de sempre em torneios do DP World Tour e embolsou 340.812 euros.O 2.º classificado foi Gavin Green, a 3 pancadas de distância (64+65+64+64), e o malaio de 28 anos ainda deve estar a pensar como foi possível somar -27 e não ganhar o torneio, contentando-se com o segundo prémio de 220.525.«30 abaixo do Par é um dos melhores resultados de sempre no European Tour ou no DP World Tour», disse David Williams, o presidente do circuito profissional europeu, no seu discurso, durante a cerimónia de prémios.O DP World Tour não reconhece estas -30 como recorde, porque jogou-se com colocação de bola no fairway durante os quatro dias. No entanto, não deixa de ser a melhor marca de sempre de um campeão e tem ainda mais valor porque o Portugal Masters joga-se quase sempre nestas condições, com ‘prefered lies’.O anterior melhor resultado de um campeão tinham sido as -25 do inglês Steve Webster, logo na primeira edição da prova (2007), quando o Dom Pedro Victoria Golf Course, desenhado por Arnold Palmer, era um Par-72. Desde que passou a Par-71, o melhor agregado eram as -23 do irlandês Pádraig Harrington em 2016, e do inglês Andy Sullivan em 2015.Vários fatores contribuíram para um resultado deste calibre e Ricardo Santos, o melhor português, no 59.º lugar, com 8 abaixo do Par, referiu-se a dois deles: «o campo está mais fácil este ano e o nível dos jogadores é cada vez melhor».Mas por muito acessível que esteja um campo, nunca é fácil fazer 27 birdies e 3 eagles. Há também muito mérito de Jordan Smith, o oitavo inglês a vencer o Portugal Masters, por ter tido a coragem de há três semanas mudar de ‘putter’ e de pega de ‘putting’. A consequência foi esta prestação mágica.Para ele, pouco importa se é ou não sancionado como recorde. O sabor é igual: «Nunca pensei fazer um resultado destes, mas, agora, espero que resista durante muito, muito tempo, para ficar nos livros de história».Foi o segundo título de Jordan Smith no DP World Tour depois do Porsche European Open em 2017. Uma espera de cinco anos.O triunfo em Vilamoura valeu-lhe a subida do 14.º ao 9.º lugar no ‘DP World Tour Rankings in partnership with Rolex’. Tem mais do que garantida a qualificação para os dois últimos torneios da temporada, na África do Sul e no Dubai.Mas subiu também ao 5.º lugar no ranking europeu da Ryder Cup. Se o confronto com os Estados Unidos fosse agora, seria chamado à seleção da Europa.No ranking mundial vai regressar ao top-100 (já foi 69.º).Jordan Smith sucede na lista de campeões do Portugal Masters ao belga Thomas Pieters, que no ano passado recordou ter jogado em Portugal Campeonatos da Europa de amadores.O 16.º Portugal Masters atraiu ao longo de cinco dias (contando com o Pro-Am) um total de 33.322 espectadores com ingresso. Uma subida em relação aos pouco mais de 24 mil de 2021, enquanto em 2020 nem foi possível haver público devido à pandemia. Se não contarmos com os dois anos de restrições motivadas pela COVID19, ultrapassam-se sempre os 33 mil espectadores desde 2016.