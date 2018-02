Jorge Braz: Faltam dois segundos para chegar ao ouro

As duas equipas nacionais estão a pouco mais de 24 horas de começarem a lutar pela conquista do Euro2018.



A Antena 1 tem acompanhado a par e passo o percurso da equipa portuguesa na Eslovénia.



O Portugal-Espanha será para escutar na Antena 1 com relato de Pedro Ferreira e reportagem de Cláudia Martins.



Ao final da manhã desta sexta-feira a repórter registou as palavras do selecionador nacional Jorge Braz sobre o duelo ibérico que se avizinha.



A primeira vez que a seleção esteve na final de um Europeu de futsal foi em 2010, na Hungria, o adversário foi a Espanha e a equipa lusa perdeu por 2-4.