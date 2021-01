Jorge Braz orgulhoso com distinção de melhor selecionador do mundo de futsal

“Trata-se de um bom indicador para os títulos coletivos que queremos vencer no futuro”, declarou Jorge Braz ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após hoje ter sido eleito o melhor selecionador do mundo pelo Futsalplanet.



O treinador português Jorge Braz, que foi eleito pelo terceiro ano consecutivo, foi considerado o melhor selecionador do mundo à frente dos seus congéneres do Brasil, Marquinhos Andrade, e de Espanha, Federico Vidal Montaldo.



“Neste momento, que muito me enche de orgulho, tenho de agradecer à equipa técnica, staff e, acima de tudo, a todos os jogadores internacionais e aos clubes portugueses que fazem um trabalho fantástico e proporcionaram este reconhecimento”, adiantou.



Jorge Braz dedicou ainda o prémio aos profissionais de saúde, pois, no seu entender, “esses sim são os melhores do mundo”.



Além de Jorge Braz, também a jogadora Ana Catarina Pereira, do Brasil, foi eleita a melhor guarda-redes do mundo, galardão que venceu pela segunda vez, após um primeiro título em 2018.



A benfiquista impôs-se às brasileiras Ana Carolina Caliari Sestari, do Montesilvano C5 (Itália) e Patricia Moraes Faria ‘Giga’, da AFF Chapecó (Brasil), que ocuparam a segunda e terceira posição, respetivamente.



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o selecionador Jorge Braz e Ana Catarina Pereira pelas distinções recebidas e agradeceu o talento de ambos, “por tudo o que já deram e tudo o que ainda darão no futuro”.



“Este galardão, atribuído pelo sítio Futsalplanet, é a maior distinção individual da modalidade e dá-nos a certeza que, ao honrarem a nossa camisola e o nosso país, de forma indelével, selecionador e atleta também se dignificaram a eles mesmos”, refere Fernando Gomes.