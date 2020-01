Jorge Braz quer três vitórias na Ronda de Elite de futsal

", disse Jorge Braz, em entrevista à agência Lusa.Depois de ter passado a Ronda Principal com um percurso 100% vitorioso, frente a República Checa, Letónia e Alemanha, Portugal vai ser o anfitrião do grupo A da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2020, na Lituânia.Na Póvoa de Varzim, a equipa das quinas vai ter pela frente Bielorrússia, Finlândia e Itália, sendo que o objetivo luso "é muito claro", segundo Jorge Braz.", vincou.Mesmo com o estatuto de campeão europeu em título, Jorge Braz considera que Portugal tem de "s" ao seu trajeto: "."No grupo A da Ronda de Elite, a seleção nacional vai defrontar três adversários "distintos", mas que vão colocar "bastantes dificuldades", sendo que o último será a Itália, equipa que Jorge Braz coloca, "teoricamente, num nível acima" de Bielorrússia e Finlândia.", disse, entre sorrisos.Contudo, salientou que a, primeiro opositor da equipa lusa no Ronda de Elite, "" e que "".





Portugal defronta a Bielorrússia na quinta-feira, a Finlândia na sexta-feira e a Itália no domingo, em jogos que serão realizados na Póvoa de Varzim.Da Europa, apuram-se para o Mundial da Lituânia, que vai decorrer entre 12 de setembro e 4 de outubro, os primeiros classificados dos quatro grupos da Ronda de Elite, e os vencedores dos "play-offs" a disputar entre os quatro segundos classificados.Portugal procura a sua sexta participação consecutiva num Mundial, depois das presenças em 2000 (Guatemala), 2004 (Taiwan), Brasil (2008), Tailândia (2012) e Colômbia (2016), sendo que o melhor resultado ocorreu precisamente na primeira participação, com um terceiro lugar na Guatemala.