Jorge Fernandes reconduzido na presidência do judo com larga maioria de votos

Em Cernache, Coimbra, no mesmo local em que se realizou hoje o primeiro dia do campeonato nacional de seniores e que prossegue no domingo, Jorge Fernandes teve o voto de 55 dos 61 delegados existentes, num ato em que votaram 57, havendo dois votos em branco.



O dirigente contará com a mesma equipa que o acompanhou no mandato anterior, no qual alcançou em 2019 o primeiro título mundial para o judo português, com a conquista de Jorge Fonseca (-100 kg) em Tóquio, numa edição em que Bárbara Timo (-70 kg) foi vice-campeã mundial, e Joana Ramos (-52 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg) quintas classificadas.



Os órgãos sociais hoje eleitos contam com Carlos Andrade na mesa da Assembleia Geral, por troca com Sandra Godinho, que passa a 'vice', Nuno Carvalho no Conselho de Arbitragem, Victor Antunes no Conselho Fiscal, António Borrego no Conselho de Justiça e Hélder Lourenço no Conselho de Disciplina.



No quadriénio 2020/24, que terá no próximo ano os Jogos Olímpicos, adiados devido à pandemia da covid-19, e a organização dos Europeus de Lisboa, em abril, Jorge Fernandes já disse que tem por objetivo a existência de uma casa para o judo, onde possa ter instalações de treino, de alojamento e de receção também a outras seleções, como local de estágio.