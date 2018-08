Jorge Lima e José Costa fecham em nono o Mundial de 49er em vela

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 20:56 | Outras Modalidades

Os lusos terminaram com 117 pontos no penúltimo dia de prova dos campeonatos de classes olímpicas, distantes dos lugares de medalhas.



Os croatas Sime e Mihovil Fantela são os novos campeões mundiais, com os franceses Mathieu Frei e Noe Delpech a ficarem com a prata e os alemães Tim Fischer e Fabian Graf com o bronze.



Na sexta-feira, Lima e Costa tinham apurado o 49er português para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, uma vez que na vela o sistema não é nominal, mas sim por federações nacionais.



Os Mundiais de vela de classes olímpicas de Aarhus, na Dinamarca, terminam no domingo com as últimas finais.