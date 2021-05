Jorge Lima e José Costa sobem ao quinto lugar no campeonato da Europa de 49er

A dupla cascalense, que garantiu uma quota na regata olímpica de Tóquio2020 nesta classe para Portugal, venceu uma regata e ficou em segundo e terceiro nas duas restantes.



Nevin Snow e Dane Wilson dos Estados Unidos mantiveram a liderança, seguidos dos irlandeses Robert Dickson e Sean Waooilove, com o terceiro lugar do pódio a continuar também pertença dos brasileiros Marco Grael e Gabriel Borges.



Na competição feminina, designada 49erfx, apenas se realizou uma regata, mas manteve na frente a equipa espanhola campeã do mundo em 2020 composta por Tamara Echegoyen e Paula Barcelo, à frente das alemãs Tina Lutz e Susann Beucke, sendo agora acompanhadas no pódio por Annemiek Bekkering e Annette Duetz, dos Países Baixos.