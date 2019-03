Jorge Vieira contra afastamento dos 50 km marcha femininos

A Federação Internacional de Atletismo divulgou as marcas de apuramento para Tóquio 2020 mas os 50 km marcha femininos não estão contemplados.



A atleta campeã do mundo e da Europa, Inês Henriques, já tem um advogado que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.



A decisão ainda não é oficial por parte do COP mas a Federação internacional de Atletismo já divulgou as marcas de apuramento e os 50 km marcha femininos não estão contemplados.