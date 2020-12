Jorge Vieira promete contribuir para um atletismo melhor

Na cerimónia realizada no CAR do Jamor, Vieira, que será presidente da FPA até 2024, advogou mais investimento para as mudanças: "".Segundo o dirigente,, numa lógica de experiência positiva e não da pressão dos resultados, ligando o desporto escolar ao desporto federado.O presidente reeleito advoga também ainda maior aposta no atletismo feminino e sustenta que "".

Estiveram presentes na tomada de posse de Jorge Vieira e restantes órgãos sociais eleitos na FPA, os presidentes da Fundação do Desporto, Paulo Frischknecht, do Comité Paralímpico, José Manuel Lourenço, do Comité Olímpico, José Manuel Constantino, da Confederação do Desporto, Carlos Paulo Cardoso, e do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco.